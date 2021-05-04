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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Köyden İndim Şehire filminde kameralara karşısına geçen Perran Kutman, Hayret'in eşi rolü Gülsüm rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 06:11
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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

Köyden İndim Şehire, Türk sinemasının önde gelen yapımları arasındadır. Televizyon ekranlarında sinema izleyicileri karşısına çıkan film, Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde hazırlandı.

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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

Başarılı yerli komedi filmi Köyden İndim Şehire yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Baş rollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe yer alıyor. Dört kardeşim buldukları altınları bozdurmak için girdikleri macera anlatılıyor.

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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.

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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar).

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Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!

Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.