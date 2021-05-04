ANA SAYFA
Yeşilçam'ın efsanesi Köyden İndim Şehire'nin Gülsüm'ü Perran Kutman son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Köyden İndim Şehire filminde kameralara karşısına geçen Perran Kutman, Hayret'in eşi rolü Gülsüm rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 06:11
- 1
- 154
- 2
- 154
- 3
- 154
- 4
- 154
- 5
- 154