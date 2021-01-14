Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu mahkemeye koştu: ‘Hakkımı kimseye yedirmem‘ Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu mahkemeye koştu: ‘Hakkımı kimseye yedirmem‘
Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu, eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'a karşı hukuk savaşı başlattı. Avukat Yıldız'ın kendisini imzalattığı senetle 465 lira tahsil ettiğini söyleyen İnanoğlu, "Bu paranın benden neden alındığını bilmiyorum. Makbuz da vermediler. Haksız yere alınan paranın iadesini istiyorum. Hakkımı yedirmem ben!" dedi. Suç duyurusunda bulunan İnanoğlu, parasının iadesini istedi.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 11:02
Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun başı, eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'la derde girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız, İnanoğlu'na bir senet imzalattı. İnanoğlu, senette belirtilen 465 bin liralık tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı.
465 bin liranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu şunları söyledi: "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler.
Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem."