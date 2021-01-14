Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal gönülleri fethetti!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlarda olan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, sokak hayvanları için harekete geçti. Evlerinin önüne kulübe yaptıran çift, minik dostlar üşümesin diye kulübenin içine de battaniye koydu.