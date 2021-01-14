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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal gönülleri fethetti!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlarda olan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, sokak hayvanları için harekete geçti. Evlerinin önüne kulübe yaptıran çift, minik dostlar üşümesin diye kulübenin içine de battaniye koydu.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:38
Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı. Çiftin, Sarıyer'deki evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdığı görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.
Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucağına alan Kobal ve İmirzalıoğlu'nun, başka bölgelere de barınak yaptırdığı öğrenildi.
Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.
2016 YILINDA EVLENDİLER
Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı.