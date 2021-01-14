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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran evleniyor!
İsmail Hacıoğlu, Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini bitirmesinin hemen ardından oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hacıoğlu'nun evliliği sürecinde yasak aşk yaşadıkları iddia edilen çift, bir süre önce aynı evde yaşamaya başladı. İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşklarını nikah masasına taşınacağı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 11:35
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, beş ay önce dört yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. İsmail Hacıoğlu, kısa bir süre sonra rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Çocuk' dizisinde birlikte rol alan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran, rol gereği başlayan aşkı gerçek hayata taşımıştı. İkilinin dizinin finalinin ardından birlikte oldukları ortaya çıkmış ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile de bu iddiayı doğrulamışlardı.
İsmail Hacıoğlu - Merve Çağıran aşkının nikah masasına taşınacağı iddia edildi. Aynı evde yaşayan çift, iddiaya göre evlenme kararı aldı.
"YUVA YIKTIĞIM YOK"
Ünlü oyuncunun evliliğini 'Çocuk' dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Çağıran, İsmail Hacıoğlu'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" yanıtını vermişti.
"2020'NİN TEK TATLI BELASI"
Birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile çekilen karesini Instagram hesabından, "2020'nin tek tatlı belası" notuyla yayınlamıştı. Yeni yılı sevgilisiyle karşılayan 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojileri ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 120 bin beğeni aldı.