14 Ağustos 2024, Çarşamba
Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
Yeşilçam'ın unutulmaz aşk hikayelerinden biri olan ve 1971 yapımı "Bir Teselli Ver," Lütfi Ömer Akad'ın yönetmenliğinde izleyiciyi etkisi altına aldı. Orhan Gencebay ve Tülin Örsek'in başrollerini paylaştığı bu film, müzikleriyle de dikkat çekiyor. Ancak, son günlerde filmin bir sahnesindeki daha önce gözden kaçan bir hata, "Bir Teselli Ver"i yeniden konuşulan bir konu haline getirdi.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:04