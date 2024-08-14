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Hayranlarını korkutan iddia! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır öldü mü? | Sanatçının yeğeninden açıklama

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Mart ayında İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. O günden beri tedavi sürecinde olan İnanır'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar hayranlarını korkuttu. Sanatçının yeğeni Levent İnanır sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:06
Kadir İnanır öldü mü? Hayranlarını korkutan iddia... | Sanatçının yeğeninden açıklama

Geçen aylarda rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı atığı tespit edilen ünlü oyuncu Kadir İnanır, o entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kadir İnanır öldü mü? Hayranlarını korkutan iddia... | Sanatçının yeğeninden açıklama

O günden beri tedavi sürecinde olan İnanır'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar hayranlarını korkuttu. Sanatçının yeğeni Levent İnanır sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi.

Kadir İnanır öldü mü? Hayranlarını korkutan iddia... | Sanatçının yeğeninden açıklama

Levent İnanır, usta oyuncunun öldüğü yönünde yapılan haberin asılsız olduğunu vurguladı.

Kadir İnanır öldü mü? Hayranlarını korkutan iddia... | Sanatçının yeğeninden açıklama

NE OLMUŞTU?

24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmıştı.

Kadir İnanır öldü mü? Hayranlarını korkutan iddia... | Sanatçının yeğeninden açıklama

HAYRANLARINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE BOĞMUŞTU
Tedbir amaçlı entübe edilen usta isim, hayranlarını büyük bir üzüntüye boğmuştu.