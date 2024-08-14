15 Ağustos 2024, Perşembe
Hayranlarını korkutan iddia! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır öldü mü? | Sanatçının yeğeninden açıklama
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Mart ayında İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. O günden beri tedavi sürecinde olan İnanır'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar hayranlarını korkuttu. Sanatçının yeğeni Levent İnanır sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:06