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Küçük Esnaf'ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan'ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından İbrahim Büyükak, ÇGH ve sonrasında çektiği filmlerle hafızalara kazındı. Şimdilerde senaristlik ve oyunculuk yapan Büyükak'ın oğlu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Büyük bir Galatasaray taraftarı olan genç oyuncu oğluna verdiği isimle de bu hayranlığını bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte İbrahim Büyükak'ın oğlunun son hali.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:05
Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan’ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Küçük Esnaf filminde Berhudar karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan İbrahim Büyükak, son dönemdeki yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan’ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Büyükak ÇGH adlı programda adını duyurduktan sonra yazdığı ve oynadığı filmlerle hayran kitlesini çoğalttı.

Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan’ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Büyükak'ın oğlu ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan’ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Renkli gözleriyle hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Aslan'ın ismi ise Galatasaray'dan geliyor.

Küçük Esnaf’ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan’ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...

Büyük Galatasaray taraftarı olan Büyükak bu sevgisini oğluna verdiği Aslan ismiyle de gösterdi.