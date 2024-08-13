13 Ağustos 2024, Salı
Küçük Esnaf'ın Berhudar’ı İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan'ın son haline bakın! Galatasaray sevgisi...
Türkiye'nin tanınmış oyuncularından İbrahim Büyükak, ÇGH ve sonrasında çektiği filmlerle hafızalara kazındı. Şimdilerde senaristlik ve oyunculuk yapan Büyükak'ın oğlu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Büyük bir Galatasaray taraftarı olan genç oyuncu oğluna verdiği isimle de bu hayranlığını bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte İbrahim Büyükak'ın oğlunun son hali.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:05