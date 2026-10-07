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“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, dostları ve meslektaşları duygu dolu mesajlarla Arsoy'a veda etti.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 1

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un vefatı, sanat ve sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 2

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Göksel Arsoy için bugün, cenaze töreni düzenlenecek. Usta oyuncunun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 3

GÖKSEL ARSOY'UN KIZI: "HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ TEK TESELLİMİZ"

Göksel Arsoy'un vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurmuştu. Arsoy, babasının son dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmadığını belirtmişti.

Aşkım Arsoy, babasının yaşına bağlı olarak son dönemde halsizleştiğini ve gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hareketlerinin azaldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00'da konuştum. 10.30'da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler."

Aşkım Arsoy, babasının herhangi bir acı çekmeden hayatını kaybetmesinin kendileri için teselli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90."

GÖKSEL ARSOY 90'INCI YAŞINI AİLESİYLE KUTLAMIŞTI

Göksel Arsoy, geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 4

Usta oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Arsoy'a veda etti.

BAKAN ERSOY: "ESERLERİYLE İZ BIRAKTI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göksel Arsoy'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 5

TÜRKAN ŞORAY: "TÜRK SİNEMASI TARİHİNDE HER ZAMAN YAŞAYACAK"

Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, Göksel Arsoy'un vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şoray, Arsoy'un sinema kariyerindeki özel yerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum.

Onunla çevirdiğimiz 'Aşk Rüzgârları' filminde, seyirci ismimi bilmediği için 'Kara kız, kara kız' demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerimde Göksel Arsoy'un yeri ayrıdır. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk sineması tarihinde her zaman yaşayacak."

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 6

HÜLYA KOÇYİĞİT: "SENİ HEP O GÜZEL GÜLÜŞÜNLE HATIRLAYACAĞIM"

Koçyiğit, "Sinemamızın 'Altın Çocuğu', zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerinden sevgili Göksel Arsoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca Arsoy'la aynı sinema dünyasının içinde birçok güzel anı ve dostluğu paylaştığını belirten Koçyiğit, "Seni daima sevgiyle, güzel hatıralarla anacağım. Kıymetli ailene, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Göksel… Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım" dedi.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 7

LALE BELKIS: "SİNEMAMIZA BÜYÜK DEĞER KATTI"

Lale Belkıs da Göksel Arsoy'un ardından yaptığı paylaşımda, usta oyuncunun Türk sinemasına bıraktığı mirasa dikkat çekti.

Belkıs, "Yeşilçam'ın zarif Altın Çocuğu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu, meslek ahlakı ve beyefendiliğiyle sinemamıza büyük değer kattı; geride unutulmaz izler bıraktı. Türk sinemasının başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 8

BEDİA AKARTÜRK: "MEKÂNI CENNET OLSUN"

Bedia Akartürk de Göksel Arsoy'un vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akartürk, "Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk' lakaplı oyuncusu, kıymetli sanatçı Göksel Arsoy'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 9

TAYLAN KÜMELİ: "İYİ Kİ GÖKSEL BABAMIZ OLDUNUZ"

Göksel Arsoy'un gelini Taylan Kümeli de sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Kümeli, "Bazı insanlar hayatımızda nezaketleriyle derin bir iz bırakır. Sevgili kayınpederim Göksel Arsoy'u kaybetmenin hüznünü yaşıyorum" dedi.

Arsoy'un beyefendiliği, nezaketi ve dürüstlüğüyle kendilerinde özel bir yer edindiğini belirten Kümeli, "İyi ki hayatımıza dokundunuz, iyi ki Göksel babamız oldunuz. Nur içinde yatın… Sizi sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız" sözleriyle veda etti.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 10

SİNEMAYA "KARA GÜNLERİM" İLE ADIM ATTI

Kayseri'de 15 Mart 1936'da dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalıştı.

Yapımcı Fuat Rutkay ve yönetmen Sırrı Gültekin'in dikkatini çekmesinin ardından 1957'de "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, "Kelepçe" ve "Samanyolu" filmleriyle kısa sürede Yeşilçam'ın önde gelen oyuncuları arasına girdi.

“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor 11

Özellikle 1959 yapımı "Samanyolu" filminde Belgin Doruk ile başrolü paylaşması, sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu. Usta sanatçı, Belgin Doruk ile 15 filmde birlikte rol aldı. İkili, dönemin en sevilen sinema çiftlerinden biri hâline geldi.

Göksel Arsoy'un sinema kariyerinde oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da önemli bir yer tuttu. Kendi film şirketini kurarak 12 yapım üreten Arsoy, çocukluk yıllarından itibaren büyük ilgi duyduğu havacılığı sinemaya taşıdı. Unutulmaz oyuncu, Türk sinemasının ilk havacılık filmlerinden biri olarak nitelendirdiği 1963 yapımı "Şafak Bekçileri"nde hem yapımcılığı üstlendi hem de başrol oynadı.

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı kimliği, müzik çalışmaları ve sinemaya kazandırdığı farklı türdeki projelerle de Yeşilçam'da kendine özgü bir yer edindi.

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