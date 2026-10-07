GÖKSEL ARSOY'UN KIZI: "HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ TEK TESELLİMİZ"

Göksel Arsoy'un vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurmuştu. Arsoy, babasının son dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmadığını belirtmişti.

Aşkım Arsoy, babasının yaşına bağlı olarak son dönemde halsizleştiğini ve gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hareketlerinin azaldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00'da konuştum. 10.30'da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler."

Aşkım Arsoy, babasının herhangi bir acı çekmeden hayatını kaybetmesinin kendileri için teselli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90."

GÖKSEL ARSOY 90'INCI YAŞINI AİLESİYLE KUTLAMIŞTI

Göksel Arsoy, geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.