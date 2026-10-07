“Altın Çocuk” Göksel Arsoy’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, dostları ve meslektaşları duygu dolu mesajlarla Arsoy'a veda etti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un vefatı, sanat ve sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Göksel Arsoy için bugün, cenaze töreni düzenlenecek. Usta oyuncunun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
GÖKSEL ARSOY'UN KIZI: "HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ TEK TESELLİMİZ"
Göksel Arsoy'un vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurmuştu. Arsoy, babasının son dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmadığını belirtmişti.
Aşkım Arsoy, babasının yaşına bağlı olarak son dönemde halsizleştiğini ve gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hareketlerinin azaldığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00'da konuştum. 10.30'da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler."
Aşkım Arsoy, babasının herhangi bir acı çekmeden hayatını kaybetmesinin kendileri için teselli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90."
GÖKSEL ARSOY 90'INCI YAŞINI AİLESİYLE KUTLAMIŞTI
Göksel Arsoy, geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.
Usta oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Arsoy'a veda etti.
BAKAN ERSOY: "ESERLERİYLE İZ BIRAKTI"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göksel Arsoy'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
TÜRKAN ŞORAY: "TÜRK SİNEMASI TARİHİNDE HER ZAMAN YAŞAYACAK"
Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, Göksel Arsoy'un vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Şoray, Arsoy'un sinema kariyerindeki özel yerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Göksel Arsoy'un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum.
Onunla çevirdiğimiz 'Aşk Rüzgârları' filminde, seyirci ismimi bilmediği için 'Kara kız, kara kız' demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerimde Göksel Arsoy'un yeri ayrıdır. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk sineması tarihinde her zaman yaşayacak."