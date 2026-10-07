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Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları Elçin Zehra İrem ve Öykü Gürman, set dışındaki samimi dostluklarıyla da dikkat çekiyor. İkilinin son paylaşımı ise sosyal medyada beğeni topladı. İrem'in performansını beğenen Gürman, "Harika" diyerek rol arkadaşına övgü yağdırdı.

Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin sevilen karakterleri Elçin Zehra İrem ve Öykü Gürman, set dışında sürdürdükleri yakın dostluklarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans 2

SESİ HAYRAN BIRAKTI

Son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen sevilen ikili, takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Aynı zamanda şarkıcılık yapan rol arkadaşı Öykü Gürman ile bir araya gelen Elçin Zehra İrem, Türk pop müziğinin usta sanatçısı Nazan Öncel'e ait "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısını seslendirdi.

ELÇİN ZEHRA İREM SESİYLE HAYRAN BIRAKTI
Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans 3

ÖYKÜ GÜRMAN: "HARİKA"

İrem'in performansını dinleyen Öykü Gürman, rol arkadaşına "Harika" diyerek beğenisini dile getirdi. Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesiyle de dikkat çeken Elçin Zehra İrem, performansıyla takipçilerinden tam not aldı.

İkilinin samimi anları kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, hayranları da paylaşımın altına beğeni ve yorum yağdırdı.

Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans 4

Öykü Gürman – Fahriye Toprak: Kızı için pavyonlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdürmeye çalışan, geçmişindeki büyük bir kararın sonuçlarıyla yüzleşen fedakâr bir anne.

Elçin Zehra İrem’den Nazan Öncel’in "Gitme Kal Bu Şehirde" şarkısına performans 5

Elçin Zehra İrem – Naz Başer: Geçmişindeki büyük bir yalandan habersiz, varlıklı bir hayat süren, iyi niyetli ve fedakâr genç bir kadın.

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