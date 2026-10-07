Derin Mermerci’nin yalısında korku dolu gece! Yolcu vapuru çarptı

Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. Büyük korku yaşayan Mermerci, olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Üsküdar Kandilli Sahili'nde gece saat 23.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kıyıya doğru sürüklendi. Vapur, önce Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın önünde demirli bulunan yata, ardından yaklaşık 200 yıllık yalıya ait rıhtım ve bahçeye çarptı.

Kaza sırasında çocuklarıyla birlikte evde bulunan cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, büyük korku yaşadı. Mermerci, olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. ÜSKÜDAR KANDİLLİ'DE YOLCU VAPURU TARİHİ YALIYA ÇARPTI! KAZA KAMERADA

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ" Çarpmanın ardından yalı rıhtımında ciddi hasar meydana geldiğini belirten Mermerci, çocuklarının da olay nedeniyle travma yaşadığını ifade etti. Mermerci paylaşımında, "Çok şükür bin şükür. 'Mala gelsin' dedikleri bu olsa gerek, verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

"14 DAKİKADA GELDİLER" Olayın ardından bölgeye 14 dakika içerisinde ulaşan emniyet ekiplerine teşekkür eden Mermerci, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola gitti.

Mermerci, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben evde otururken, yatmak üzereyken tekne yalıya girdi. Karakolda ifade verdim. Bu arada polislerimiz muhteşem, bizim polisimizin üstüne yok. Yaklaşık 14 dakikada geldiler. Böyle bir servis yok."