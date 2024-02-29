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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Savacı'nın ani ölümü, eşi Nermin Bezmen tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Ünlü oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı ve yazar eşi Nermin Bezmen, eşinin son sözlerini açıkladı. İşte Tolga Savacı'nın vasiyeti...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:29
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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. 80'li yılların Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

"YÜREĞİM KANIYOR"

Usta oyuncunun ölüm haberi eşi Nermin Bezmen tarafından duyuruldu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

60 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı. Yazar eşi Nermin Bezmen, eşinin son sözlerini açıkladı. Bezmen, Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı detaylarıyla anlattı.

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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

"ABD'DE DEFNEDİLECEK"

Nermin Bezmen, şunları söyledi: "Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri. Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım" dedi.

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Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu

Tolga'nın bir sanatçı olarak kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum... Ekranlar efendi, yetenekli, entelektüel bir sanatçısını kaybetti. Bu yaşında, bu tecrübesi, mesleki ve fiziki özellikleriyle çok iyi bir karakter oyuncusu olabilirdi. Bu fırsatı vermediler ona. Ama benim için hasletleri bu kadar da değildi Tolga'cığımın.