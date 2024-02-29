29 Şubat 2024, Perşembe
Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen duyurdu
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Savacı'nın ani ölümü, eşi Nermin Bezmen tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Ünlü oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı ve yazar eşi Nermin Bezmen, eşinin son sözlerini açıkladı. İşte Tolga Savacı'nın vasiyeti...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:29
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