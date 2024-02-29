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Haberler Galeri Hercai'nin Miran'ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Hercai'nin Miran'ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Bir dönem "Hercai" dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı "Tuzak" dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu şimdi ise ATV'nin "Yaban Çiçekleri" dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sebeple oyuncu hakkında araştırmalar da artmış durumda. Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte yakışıklı oyuncunun annesi...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:06
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Hercai’nin Miran’ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü’nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Akın Akınözü, ATV'de yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri dizisiyle bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu "Hercai" dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşadı.

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Hercai’nin Miran’ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü’nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Akın Akınoöüzü meğer annesiyle meslektaşmış. Annesi Özlem Akınözü, bugüne kadar, "Sensiz Olmuyor", "Sahte Prenses", "Dicle", "Tek Türkiye", "Karagül", "Zeytin Tepesi" ve "Payitaht Abdülhamit" gibi dizilerde yer aldı. Ayrıca 2018 yılında "Deliha 2" filminde de rol almış.

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Hercai’nin Miran’ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü’nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Akın Akınözü'nün oyunculuk kariyerindeki en büyük destekçisi annesi Özlem Akınözü oldu. Akınözü, aslında Amerika'da matematik bölümünü tamamlamış bir isimdi ancak annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirerek oyunculuğa adım atmış...

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Hercai’nin Miran’ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü’nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Özlem Akınözü'nün babası olan Süreyya Arın, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda birçok film ve belgeselin anlatıcılığını yapmıştır.

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Hercai’nin Miran’ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü’nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Özlem Akınözü ise babası gibi seslendirme çalışmaları yaparak 1984 yılından bu yana TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde yer almıştır. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin annesi...