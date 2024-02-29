Hercai'nin Miran'ıydı... Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün annesi bakın kimmiş! Gören ablası sandı! Meğer ünlü oyuncu...

Bir dönem "Hercai" dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı "Tuzak" dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu şimdi ise ATV'nin "Yaban Çiçekleri" dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sebeple oyuncu hakkında araştırmalar da artmış durumda. Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte yakışıklı oyuncunun annesi...