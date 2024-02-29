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Haberler Galeri Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolünü paylaştığı "Canısı" filmiyle izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Şimdilerde ise "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisiyle ekranlara geri dönen Emine Ün, yeni projesinin galasına kızıyla birlikte katıldı. Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru'yu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Duru Kınay'ın güzelliği herkesi mest etti!

Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:35
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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Emine Ün'ün, eski eşi Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

2003 yılında Emine Ün ile Emre Kınay, dünyaevine girmiş ve 2004'te kızlarına Duru adını vermişti. Ancak oyuncu çift, 2009 yılında evliliklerini sonlandırmıştı.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Ün, yeni projesinin galasına kızı Duru ile birlikte katıldı. Anne kızı birlikte görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Minik Duru şimdilerde 20 yaşında bir genç kız...