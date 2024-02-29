Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı son haliyle şaşırttı! 20 yaşındaki Duru annesinin kopyası...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolünü paylaştığı "Canısı" filmiyle izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Şimdilerde ise "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisiyle ekranlara geri dönen Emine Ün, yeni projesinin galasına kızıyla birlikte katıldı. Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru'yu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Duru Kınay'ın güzelliği herkesi mest etti!