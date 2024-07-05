05 Temmuz 2024, Cuma
Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...
70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, zor günler geçiriyor. Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi önünde takı tezgahı açarak hayatını sürdürmeye çalışan eski oyuncu ve ses sanatçısı Serpil Örümcer, zabıta engeline takıldı. Örümcer, zabıtalar yüzünden pazarda açtığı tezgahını kapatmak zorunda kaldı. Maddi zorluklar yaşayan sanatçı bakın neler söyledi...
Giriş: 05.07.2024 14:54 Güncelleme: 05.07.2024 14:54
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