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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, zor günler geçiriyor. Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi önünde takı tezgahı açarak hayatını sürdürmeye çalışan eski oyuncu ve ses sanatçısı Serpil Örümcer, zabıta engeline takıldı. Örümcer, zabıtalar yüzünden pazarda açtığı tezgahını kapatmak zorunda kaldı. Maddi zorluklar yaşayan sanatçı bakın neler söyledi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 14:54 Güncelleme: 05.07.2024 14:54
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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Serpil Örümcer, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Şarkıcı Berkant'ın uğruna Samanyolu'nu yazdığı eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, maddi sıkıntı çekiyor.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

Ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurmuştu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulunmuştu.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

72 yaşındaki Serpil Örümcer ardından şarkılarını bir CD'de topladığını ifade ederek 300 liradan satışa çıkardığını söylemişti.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer isyan etti: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler...

PAZAR TEZGAHI AÇTI

Türk sinemasının 'Bayan Bacak' olarak tanınan ünlü ismi Serpil Örümcer yaşadığı maddi sıkıntıları aşmak için Unkapanı'ndaki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde pazar tezgahı açmıştı.