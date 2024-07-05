Merve Boluğur'dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi birçok dizide rol alan güzel oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımıyla gündem oldu. 2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası pek toparlanamayan Boluğur, eski haline dönmeye başladı. Ekranlara ara veren güzel oyuncu şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çekti. Boluğur'un kolyesindeki 'B' harfi akıllara "sevgilisi mi var?" sorusunu getirdi. İşte yorum yağmuruna tutulan o fotoğraf...