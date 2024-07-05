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Merve Boluğur'dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi birçok dizide rol alan güzel oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımıyla gündem oldu. 2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası pek toparlanamayan Boluğur, eski haline dönmeye başladı. Ekranlara ara veren güzel oyuncu şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çekti. Boluğur'un kolyesindeki 'B' harfi akıllara "sevgilisi mi var?" sorusunu getirdi. İşte yorum yağmuruna tutulan o fotoğraf...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:04
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Merve Boluğur’dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, yeni bir paylaşımda bulundu. Boluğur'un kolyesindeki B ve M harfinin kime ait olduğu merak edildi.

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Merve Boluğur’dan şaşırtan fotoğraf! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Kolye detayı...

Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncuya takipçilerinden 'kolyesindeki B harfi kim acaba?', 'sevgilisi mi?' gibi yorumlar geldi.