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Kadir Ezildi'nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

Temizlik takıntısıyla bilinen ve bu yönüyle fenomen olan Kadir Ezildi, 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapmıştı. Herkes tarafından tanınan Ezildi'nin sosyal medya paylaşımları da milyonlar tarafından izleniyor. Ünlü isim geçtiğimiz günler nişanlanacağı haberini takipçileriyle duyurmuştu. Ancak sevgilisinin yüzünü göstermemekte ısrarcıydı. Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı. İşte Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 13:22
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Kadir Ezildi’nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

Temizliğe olan düşkünlüğüyle bilinen Kadir Ezildi, milyonların sevgisini kazanarak geniş bir hayran kilesine ulaştı.

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Kadir Ezildi’nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ile hayatı bir anda değişen Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başladı.

Yüksek enerjisiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Kadir Ezildi, "Temizlik Benim İşim" programı ile ekranlara geldi. Ardından "En Hamarat Benim" ile evlere konuk olan genç sunucudan müjde geldi.

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Kadir Ezildi’nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

"KIZ ARKADAŞIM VAR"

Diğer yandan fenomen isim geçtiğimiz günler Hülya Avşar'ın programında yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

Hülya Avşar'ın "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?" şeklindeki sorusu karşısında şaşıran Ezildi, 2 aylık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" şeklinde bir yanıt vermişti.

Ezildi sözlerine "Ben hep anneme bunu soruyordum mesela evlisiniz sabah kalkıyorsunuz kocanıza dönüyorsunuz yani ne bileyim soğursun. Ben mesela hemen kalkarım duşumu alırım, dişlerimi fırçalarım parfümümü sıkarım yatağa geri girerim diye düşünüyorum" ifadelerini eklemişti.

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Kadir Ezildi’nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

Bu açıklamaların hemen ardından Ezildi, bir müjde daha verdi. Şimdilerde evlenmeye hazırlanan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Ezildi'nin nişanlısı da merak edildi.

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Kadir Ezildi’nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...

Aile ve komşuluk bağına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına da komşularıyla birlikte gidiyor.