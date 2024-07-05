05 Temmuz 2024, Cuma
Kadir Ezildi'nin yüzünü göstermediği sevgilisi ortaya çıktı! Müstakbel eşi bakın kimin kardeşiymiş...
Temizlik takıntısıyla bilinen ve bu yönüyle fenomen olan Kadir Ezildi, 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapmıştı. Herkes tarafından tanınan Ezildi'nin sosyal medya paylaşımları da milyonlar tarafından izleniyor. Ünlü isim geçtiğimiz günler nişanlanacağı haberini takipçileriyle duyurmuştu. Ancak sevgilisinin yüzünü göstermemekte ısrarcıydı. Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı. İşte Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi...
Giriş: 05.07.2024 13:22
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