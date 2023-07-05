Yeşilçam yıldızı Itır Esen'den korkutan haber! "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam'ın birçok başarılı filminde rol alan ve şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu.