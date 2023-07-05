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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Zarrab ile evliliğin eşiğinden dönen Günel, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" demişti. Şarkıcı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Zehir zemberek bir açıklamada bulunduğu paylaşımdaki "Bu kaçıncı kötülüğün?" sözleri dikkat çekti. Günel'in paylaşımının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 13:45
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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

İbrahim Tatlıses tarafından küçük yaşta keşfedilen Günel Zeynelova, bir dönem Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

İhanet nedeniyle Reza Zarrab ile yollarını ayıran Günel, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

Günel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Instagram'dan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

Azeri kızı Günel ve Ebru Gündeş'in Azerbaycan'da bir düğünde sahne almak için davet edildiği iddiasının ardından yapılan paylaşım, kafa karıştırdı.

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Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

Günel'in açıklamalarının ardından "Ebru Gündeş sahneye çıkmasını engelledi mi?" sorusu akıllara geldi.