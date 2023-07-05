Azeri kızı Günel’den Ebru Gündeş’e zehir zemberek sözler! “Bu kaçıncı kötülüğün?”

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Zarrab ile evliliğin eşiğinden dönen Günel, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" demişti. Şarkıcı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Zehir zemberek bir açıklamada bulunduğu paylaşımdaki "Bu kaçıncı kötülüğün?" sözleri dikkat çekti. Günel'in paylaşımının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi.