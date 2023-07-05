05 Temmuz 2023, Çarşamba
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?
Feyza Aktan ile olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda İranlı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Evlilik sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dadar'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Özcan Deniz ile tatilden pozlarını yayınlayan İranlı modacı, kullandığı emojilerle "bebek mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 12:01
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