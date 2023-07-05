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Haberler Galeri Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Feyza Aktan ile olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda İranlı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Evlilik sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dadar'dan kafa karıştıran paylaşım geldi. Özcan Deniz ile tatilden pozlarını yayınlayan İranlı modacı, kullandığı emojilerle "bebek mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 12:01
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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda 24 yaşındaki Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Evlendikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlara hız veren Samar Dadgar, son pozlarıyla magazin gündemine damga vurdu.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Tatil için Çeşme'de olan çift, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Dadgar, Deniz ile bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan kafa karıştıran paylaşım! Bebek mi geliyor?

BEBEK Mİ GELİYOR?

Sosyal medya hesabından Deniz'i öptüğü fotoğrafı paylaşan modacının eklediği çocuklu aile emojisi akıllara bebek iddiasını getirdi.