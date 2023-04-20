20 Nisan 2023, Perşembe
Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Hande Erçel ona benzetiliyordu! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
1982 yapımı olan Doktor Civanım, yıllar sonra bir kez daha gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, depremzedelerin yararına açık artırmaya çıkarıldı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği filmde Sümbül karakterini canlandıran Bahar Öztan'ın son hali ise merak edildi.İşte usta oyuncunun yıllara meydan okuyan hali...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 18:43
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