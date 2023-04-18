18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragman sosyal medyada gündem oldu.Dizinin takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer aldığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına Ferit'in herkese meydan okuması ve Halis Ağa'nın Kazım'a tokat atması damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 18:30
  • 1
  • 11
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

Yalı Çapkını 29.bölüm 2.fragman izle! Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerde heyecan yarattı. Yeni bölüm fragmanında Ferit önce Sultan'ın boğazına yapıştı ve "Defol git Sultan" dedi. Daha sonra ise Pelin'i kolundan sürükleyip evden kovdu. Halis Ağa'nın Kazım'a tokat atması ise izleyicileri şoke etti. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 29.bölüm 2.fragman...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamı saat 20:00'de Star TV yayınlanıyor.

  • 3
  • 11
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

YALI ÇAPKINI 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

  • 4
  • 11
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Kazım Ağa, Seyran ve Suna'nın yıldırım nikahı ile evlenmeleri için elinden geleni yapacak. Ancak Ferit vazgeçmiyor.

  • 5
  • 11
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

Seyran'ın geri dönmesi için çabalayan Ferit, Tarık'ın Seyran'ı istediğini öğreniyor ve karşısına dikiliyor. Seyran'ı Tarık'a bırakmaya niyeti yok. Bakın bu savaştan kim galip çıkacak?