Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı

Yalı Çapkını 29.bölüm 2.fragman izle! Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerde heyecan yarattı. Yeni bölüm fragmanında Ferit önce Sultan'ın boğazına yapıştı ve "Defol git Sultan" dedi. Daha sonra ise Pelin'i kolundan sürükleyip evden kovdu. Halis Ağa'nın Kazım'a tokat atması ise izleyicileri şoke etti. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 29.bölüm 2.fragman...