18 Nisan 2023, Salı
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı
Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan fragman sosyal medyada gündem oldu.Dizinin takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer aldığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına Ferit'in herkese meydan okuması ve Halis Ağa'nın Kazım'a tokat atması damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 18:30
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