Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününe sayılı günler kaldı. Marakeş'te olacak düğünün detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Subaşı'nın 15 kişiyi davet edeceğini yazan Bülent Cankurt isimlere de ulaştı. İşte 5 Mayıs'ta evlenecek olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğününün detayları...