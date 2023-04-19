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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününe sayılı günler kaldı. Marakeş'te olacak düğünün detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Subaşı'nın 15 kişiyi davet edeceğini yazan Bülent Cankurt isimlere de ulaştı. İşte 5 Mayıs'ta evlenecek olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğününün detayları...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:15
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin merakla beklenen düğün detayları ortaya çıktı. Çiftin 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacağı öğrenildi.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, düğünün startı 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00'e kadar sürecek bir parti yapılacak.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin düğün detayları ortaya çıktı! 15 davetli belli oldu

Şeyma Subaşı'nın 15 kişiyi davet ettiği düğüne erkek tarafından 235 kişi katılacak. Yani düğünde erkek tarafının ezici bir üstünlüğü olacak.