ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kısa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun için de çözümü at yarışlarında arayan fakir bir adam olan Niyazi (Kemal Sunal), at yarışı tahmininde büyük bir yeteneği olduğunu fark eder. Ancak bu yetenekten mafya babası Kazım (Dinçer Çekmez) da haberdar olur ve kendisi için kuponlar yapmak üzere kaçırır. Ne var ki Niyazi'nin kupon yapabilmek için bazı şartları vardır: Her gün kuponlarını yaptığı minibüs ortamı birebir canlandırılmalı, hatta arabada çalan Şiki Şiki Baba şarkısı bile teypten çalınmalıdır.