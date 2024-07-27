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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Süt Kardeşler"de canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Altuğ'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Altuğ'un hepimizin bir dönem severek izlediği oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Jale Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusuymuş...

Giriş: 27.07.2024 11:53
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler’in Afife’si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, bakın kiminle evliymiş...

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler’in Afife’si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler’in Afife’si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler’in Afife’si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

İşte Jale Altuğ başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler’in Afife’si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

MERT YAZICIOĞLU