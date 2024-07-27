Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kiminle evliymiş! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Süt Kardeşler"de canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Altuğ'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Altuğ'un hepimizin bir dönem severek izlediği oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Jale Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusuymuş...