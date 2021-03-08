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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako filmi yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer aldı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 14:15
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Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

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Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

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Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal - Meral Zeren

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Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Aydın Babaoğlu

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Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Rüştü Asyalı

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