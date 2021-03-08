Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.