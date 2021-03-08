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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı Yeşilçam efsanesi Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako filmi yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer aldı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 14:15
Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...
Kemal Sunal - Meral Zeren
Aydın Babaoğlu
Rüştü Asyalı