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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Hızır ve Alpaslan'ın yokluğunu aratmayan İlyas Çakırbeyli, herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için çalışacak. Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ise Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Hızır Reis ve Kimsesiz Doğan'ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer. İşte EDHO'nun 185. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 14:32
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!
Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

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