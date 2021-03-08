Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır düşmanlarının ayağını kaydırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Hızır ve Alpaslan'ın yokluğunu aratmayan İlyas Çakırbeyli, herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için çalışacak. Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ise Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Hızır Reis ve Kimsesiz Doğan'ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer. İşte EDHO'nun 185. bölümünde yaşanacaklar...