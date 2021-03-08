Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları! ‘Ülkelerin kaderini kadınların kaderi belirler’ Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları! ‘Ülkelerin kaderini kadınların kaderi belirler’
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Her gün başka bir kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerinin gündeme geldiği günlerde duygularını paylaşan ünlü isimlerin ortak dileği şiddet ve cinayetlerin son bulduğu eşit bir dünya oldu. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 13:32 ESRA EROL
"Ülkelerin ve insanların kaderini, kadınların kaderi belirler... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun..."
GALERİ DEVAM EDİYOR NİLÜFER
"Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımız ister büyük şehirlerde ister kırsal kesimde yaşıyor olsunlar eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Her gün yüreğim ağzımda izliyorum haberleri, gazete sayfalarında gözlerim gezinirken içimde bir huzursuzluk, bugün de bir hemcinsim bir erkek şiddetine maruz kaldı mı diye. Artık bu son olsun dediğimiz her acının ardından bir daha, bir daha, bir daha yüzümüze çarpıyor gerçekler. Kadına olan her tür şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti şiddetle kınıyorum. Ve son bulmasını diliyorum. Birlik olalım, güçlü olalım."
FATMA GİRİK
"Kalbine, gönlüne dünyaları sığdıran kadın, bu dünyaya sığamıyor ya ona yanarım. Her gün, her dakika aynı şeyleri diliyorum kadınlar için ve onlara eziyet eden zalimler için. Bitmedi, bitmiyor.
Her günü kutlu olsun kadınların. Her günü bayram ve sevgi dolu olsun. Kadın, anne, eş, kardeş, teyze, dost, arkadaş, kimi zaman baba ama hep can yoldaşı. Kadınlar sevilmeye layık. Pis ellerin, pis düşüncelerin altında kalmaya değil."
NİLÜFER
"Her sabah gazetelere korkuyla bakmanın, her akşam haberleri korkuyla izlemenin, sürekli kalp çarpıntısının olmadığı bir dünya istiyorum. Bu kalp çarpıntısı, bu üzüntü, bu telaş, 'acaba bugün kaç kadın öldürüldü' duygusundan kaynaklanıyor. Kadınların eğitimlerini aldıkları, meslek sahibi oldukları, sevdikleri ve sevildikleri, mutlu olabildikleri bir toplum düzeni içinde yaşamalarını diliyorum. Tüm emekçi kadınların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, anlamlandıran, yürekli, güçlü, emekçi tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bizler bu ülkenin eşit vatandaşları olduğumuzu, bunun bir hak olduğunu her vesile ile hatırlatmaya devam edeceğiz; ta ki bu bilinç tam anlamıyla oturana kadar. Kadınların gücünün farkındalığını tek günde değil her gün yaşayacağımız, ayrımcılığın, şiddetin olmadığı huzur, sevgi ve saygı dolu yarınlar diliyorum."