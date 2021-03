Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları! ‘Ülkelerin kaderini kadınların kaderi belirler’

NİLÜFER

"Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımız ister büyük şehirlerde ister kırsal kesimde yaşıyor olsunlar eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Her gün yüreğim ağzımda izliyorum haberleri, gazete sayfalarında gözlerim gezinirken içimde bir huzursuzluk, bugün de bir hemcinsim bir erkek şiddetine maruz kaldı mı diye. Artık bu son olsun dediğimiz her acının ardından bir daha, bir daha, bir daha yüzümüze çarpıyor gerçekler. Kadına olan her tür şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti şiddetle kınıyorum. Ve son bulmasını diliyorum. Birlik olalım, güçlü olalım."