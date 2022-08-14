14 Ağustos 2022, Pazar
Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in çekildiği yer internet dünyasından merak konusu oldu. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadıkları maceraları anlatan Salak Milyoner filminin çekildiği yerler dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın efsane filminin çekildiği yerlerin son hali...
Giriş Tarihi: 14.08.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 15:11
- 1
- 82
- 2
- 82
- 3
- 82
- 4
- 82
- 5
- 82