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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in çekildiği yer internet dünyasından merak konusu oldu. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadıkları maceraları anlatan Salak Milyoner filminin çekildiği yerler dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın efsane filminin çekildiği yerlerin son hali...

Giriş Tarihi: 14.08.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 15:11
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Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner yeniden gündem oldu. Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerler internet dünyasından ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in izlerini İstanbul Beyoğlu'nda günümüzde de görebilmek mümkün.

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Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

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Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

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Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner filminin çekildiği yer görenleri şaşırttı! Kimse o ayrıntıyı fark edemedi

İzlemekten bıkmadığımız Yeşilçam filmlerinin o sahneleri işte burada çekildi.