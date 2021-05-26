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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in çekildiği yer internet dünyasından merak konusu oldu. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadıkları maceraları anlatan Salak Milyoner filminin çekildiği yerler dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın efsane filminin çekildiği yerlerin son hali...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 23:57
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı Yeşilçam efsanesi Salak Milyoner yeniden gündem oldu. Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerler internet dünyasından ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in izlerini İstanbul Beyoğlu'nda günümüzde de görebilmek mümkün.

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler...

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer

İzlemekten bıkmadığımız Yeşilçam filmlerinin o sahneleri işte burada çekildi.