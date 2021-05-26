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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden! İşte Salak Milyoner'in çekildiği yer
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Salak Milyoner'in çekildiği yer internet dünyasından merak konusu oldu. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolde oynadığı zengin olma umuduyla İstanbul'da yaşadıkları maceraları anlatan Salak Milyoner filminin çekildiği yerler dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın efsane filminin çekildiği yerlerin son hali...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 23:57
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