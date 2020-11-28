Salako filminin Emine'si Meral Zeren değişimiyle çok şaşırttı! Meral Zeren Yeşilçam'ın en güzel isimlerinde biriydi. Dönemin ünlü filmleri Salako'da Kemal Sunal ile birlikte başrolde oynamış ve Emine karakteriyle tanınmıştı. Meral Zeren yine Yeşilçam efsanesi Banker Bilo'da İlyas Salman ve Şener Şen gibi usta isimlerle birlikte rol almıştı.