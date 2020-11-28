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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte rol alan Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile birlikte rol alan Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın efsane filmi Salako'da Emine karakteriyle rol alan Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü. Kemal Sunal ile uyumu herkesin dikkatini çekmişti. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 23:45
Salako filminin Emine'si Meral Zeren değişimiyle çok şaşırttı! Meral Zeren Yeşilçam'ın en güzel isimlerinde biriydi. Dönemin ünlü filmleri Salako'da Kemal Sunal ile birlikte başrolde oynamış ve Emine karakteriyle tanınmıştı. Meral Zeren yine Yeşilçam efsanesi Banker Bilo'da İlyas Salman ve Şener Şen gibi usta isimlerle birlikte rol almıştı.
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Her iki filmde hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam yıllarında duru güzelliğiyle ön plana çıkan Merak Zeren, daha çok komedi filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonraki hali ise adeta şoke etti! Meral Zeren'in uzun yıllar ekranda göremeyenler son görüntüsüyle adeta büyük bir şaşkınlığa uğradı.
Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.
İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...
Kemal Sunal - Meral Zeren