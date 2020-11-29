Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de beyin yakan matematik sorusu! Sosyal medya bunu konuşuyor

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne beyin yakan matematik sorusu damga vurdu. ''15 kişinin bulunduğu bir bilet kuyruğunda Ege baştan 10'uncu, Efe ise sondan 10'uncu sıradaysa, Efe ile Ege arasında kaç kişi vardır'' sorusu milyonlar tarafından araştırıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 00:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 00:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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