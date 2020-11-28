Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin ablası hayran bıraktı Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin ablası hayran bıraktı
Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa Candemir karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun ablası Merve İntepe, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve İntepe...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 17:31
Maria ile Mustafa dizisinin yıldızı Hilmi Cem İntepe, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe kendisine hayran bıraktı. İşte Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve İntepe…
GALERİ DEVAM EDİYOR
FAHRİYE EVCEN
FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ AYŞEN EVCEN, DEMET EVCEN VE NEŞE EVCEN
GAMZE ÖZÇELİK
GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK