Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin ablası hayran bıraktı

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa Candemir karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun ablası Merve İntepe, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve İntepe...