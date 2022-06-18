Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız'ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Keloğlan filmlerinin başrolünü Rüştü Asyalı üstlenirken rol arkadaşları da dönemde damgasını vuran isimler oldu. 'Keloğlan ile Cankız' filmi ile tanınan oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'a hayat veren ismin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.