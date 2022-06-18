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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız'ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Keloğlan filmlerinin başrolünü Rüştü Asyalı üstlenirken rol arkadaşları da dönemde damgasını vuran isimler oldu. 'Keloğlan ile Cankız' filmi ile tanınan oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'a hayat veren ismin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 12:38
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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına adını yazdırdı. Efsane seride Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi.

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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'ın Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Cankız'ın kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi.

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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cankız'ın Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Yıllarca tiyatro sahneleri ve televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Cankız, ünlü oyuncu Alev Oraloğlu'nu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Son hali şaşkınlık yarattı

İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...