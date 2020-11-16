Yeşilçam efsanesi Garip'te Fatoş'u canlandıran Ece Alton yıllar sonra görüntülendi! Şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'in minik yıldızı Ece Alton, son haliyle magazin dünyasını salladı. Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton, kamera ile tanıştığında henüz 6 yaşındaydı. Performansı ile milyonları ağlattı.