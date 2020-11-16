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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Garip'te Fatoş'u canlandıran Ece Alton yıllar sonra görüntülendi! Şaşkına çevirdi Yeşilçam efsanesi Garip'te Fatoş'u canlandıran Ece Alton yıllar sonra görüntülendi! Şaşkına çevirdi
1986 yapımı Garip filminde Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'la birlikte başrolü paylaşan çocuk oyuncu Ece Alton, kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı. Garip filminde Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton yıllar sonra görüntülendi. Herkesin hafızasında çocukluğu kalan Ece Alton'un güncel fotoğrafını görenler 'yok artık' dedi. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un yıllar sonraki hali...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 04:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 04:29
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'in minik yıldızı Ece Alton, son haliyle magazin dünyasını salladı. Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton, kamera ile tanıştığında henüz 6 yaşındaydı. Performansı ile milyonları ağlattı.
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Minik Ece Alton'un yıllar sonra ortaya çıkmasıyla herkes şaşkına döndü. İşte Çocuk ünlülerin yıllar içindeki dğeişimleri..
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Kapıcılar Kralı isimli film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.
Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"
Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.