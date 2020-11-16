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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı yıllar geçmesine rağmen izleyenleri hâlâ kahkahalara boğuyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Kapıcılar Kralı'nda Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu rolünü icra eden İbraam'ı hiçbirimiz unutamadık. Yıllar İbraam'ı öylesine değiştirdi ki görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 04:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 04:07
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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbraam'ı canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki çocuk oyuncu İbram'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte çocuk oyuncuların şimdiki halleri...

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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte yeni hali...

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Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Nur Kulakoğlu