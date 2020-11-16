Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı yıllar geçmesine rağmen izleyenleri hâlâ kahkahalara boğuyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Kapıcılar Kralı'nda Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu rolünü icra eden İbraam'ı hiçbirimiz unutamadık. Yıllar İbraam'ı öylesine değiştirdi ki görenleri şaşkına çeviriyor.