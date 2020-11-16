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Haberler Galeri Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Uzun süredir aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Anlaşamadıkları için yollarını ayıran çiftin ayrılığı kısa sürdü. Yeniden bir araya gelen çift, önceki gün Ulus'ta spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:02
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikili, yollarına yalnız devam etme kararı almıştı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Hatta birkaç hafta önce Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

YENİDEN BİR ARADALAR

Kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece, Ulus'ta görüntülendi.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi.