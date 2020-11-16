Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü

Uzun süredir aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Anlaşamadıkları için yollarını ayıran çiftin ayrılığı kısa sürdü. Yeniden bir araya gelen çift, önceki gün Ulus'ta spor salonundan çıkarken görüntülendi.