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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in ayrılığı kısa sürdü
Uzun süredir aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Anlaşamadıkları için yollarını ayıran çiftin ayrılığı kısa sürdü. Yeniden bir araya gelen çift, önceki gün Ulus'ta spor salonundan çıkarken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:02
Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikili, yollarına yalnız devam etme kararı almıştı.
Hatta birkaç hafta önce Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansımıştı.
YENİDEN BİR ARADALAR
Kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece, Ulus'ta görüntülendi.
Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırıp aracına bindi.