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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın herkesi ağlattığı film

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 14:43
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın herkesi ağlattığı film

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Garip filmi yine sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın herkesi ağlattığı film

Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın herkesi ağlattığı film

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın herkesi ağlattığı film

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın herkesi ağlattığı film

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul