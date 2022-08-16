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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın herkesi ağlattığı film
Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:43Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 14:43