NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

Geçen günlerde rüya gibi bir düğünle evlenen ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan herkesi hayrete düşüren bir karar geldi. Çiçeği burnunda çift, balayı tatilini bitirir bitirmez yeni evlerine taşınmak için kollarını sıvadı. İstanbul'u terk ediyorlar! Bakın Ebru Şahin ve Cedi Osman nerede yaşayacak?