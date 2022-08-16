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Haberler Galeri NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

Geçen günlerde rüya gibi bir düğünle evlenen ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan herkesi hayrete düşüren bir karar geldi. Çiçeği burnunda çift, balayı tatilini bitirir bitirmez yeni evlerine taşınmak için kollarını sıvadı. İstanbul'u terk ediyorlar! Bakın Ebru Şahin ve Cedi Osman nerede yaşayacak?

Giriş Tarihi: 16.08.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 13:28
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NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

NBA yıldızı futbolcu Cedi Osman ile Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da dünyaevine girmişti.

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NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

ÇEŞME'DE DE DÜĞÜN YAPTILAR

Ünlü çift daha sonra 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.

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NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

SEYŞELLER'DE BALAYI

Ünlü ikili düğünü yapar yapmaz soluğu balayı için Seyşeller'de aldı. Daha sonra da İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.

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NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

EBRU ŞAHİN- CEDİ OSMAN NEREDE YAŞAYACAK?

Sosyal medyada aktif olan çift balayında çekilmiş fotoğrafları Instagram'da da yayınlamayı ihmal etmediler.

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NBA yıldızı Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin İstanbul’u terk ediyor! Çiçeği burnunda evli çift bakın nerede yaşayacak?

Ünlü çiftin evlenmeden önce en çok nerede yaşayacakları merak ediliyordu.