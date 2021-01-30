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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Türk sineması Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş'u Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:41Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 14:41
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!