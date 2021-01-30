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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Türk sineması Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş'u Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 14:41
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminde rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Hüdaverdi

Kocaman gözlükleri, beresi ve sempatik tavırlarıyla dönemine damga vuran minik karakter Hüdaverdi, yani Önder Tekin de sinemayı bırakan isimlerden. Tekin, şuan özel bir şirkette müdürlük yapıyor.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Şişko Nuri

Yeşilçam'ın "Şişko Nuri"si, Sıtkı Sezgin, oyunculuk kariyerine tiyatro üzerinden devam etmiştir. Sezgin, şuan Samsun'da bir huzur evinde hayatına devam ediyor. Yeşilçam artistlerinin bir bir rahmetli olduğunu dile getiren Sezgin, sanatçıların ileride yalnız kalmaması ve huzur evine düşmemesi için kazandıkları paraları ve geleceklerini planlamaları gerektiğini söylüyor.