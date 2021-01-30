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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Aslı Enver’den flaş Murat Boz hamlesi!
Aslı Enver'den şaşırtan Murat Boz hamlesi geldi. Sosyal medyada gezindiği sırada yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip ettiği iddia edildi. Detayı fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 15:33
Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
36 yaşındaki güzelin, Instagram platformunda dolaştığı sırada yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip ettiği iddia edildi.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver, uzun süre mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Murat Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca hızla takibi bıraktı.
Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan hamlesinin ekran görüntüsü alınınca, Enver'in eski sevgilisini sosyal medyada stalkladığı (gizlice takip) ortaya çıktı.
NEDEN AYRILDILAR?
Murat Boz'un evlilik fikrine sıcak bakmaması nedeniyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, Ekim 2019'dan bu yana görüşmüyor.