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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu. 1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara olma özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:22
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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara olma özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

Hababam Sınıfı Uyanır'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu