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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu. 1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara olma özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü? Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:22
1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara olma özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı Uyanır'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.
"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı
Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.
"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.