Yeşilçam efsanelerinden Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen Ali Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara yıllar sonra bulundu. 1971 yılında çekilen "Ali Baba ve Kırk Haramiler" filminde haramilerin "açıl susam açıl" diyerek girdikleri mağara olma özelliğini taşıyan mağaranın son halini hiç gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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