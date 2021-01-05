Yerli kahraman Akıncı’dan '1 Dolar'a ülkeyi satanlara gönderme!

Atv'nin yeni dizisi Akıncı ekrana hızlı bir giriş yaptı. Yerli ve milli süper kahraman Akıncı'nın şehrini ve insanlarını korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide birçok özel mesaj da verildi. '1 dolar' göndermesi dizinin ilk bölümüne damga vuran sahnelerden biri oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Akıncı dizisinin sahnelerini kaleme aldı. İşte o yazı...