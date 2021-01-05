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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yerli kahraman Akıncı’dan '1 Dolar'a ülkeyi satanlara gönderme! Yerli kahraman Akıncı’dan '1 Dolar'a ülkeyi satanlara gönderme!
Atv'nin yeni dizisi Akıncı ekrana hızlı bir giriş yaptı. Yerli ve milli süper kahraman Akıncı'nın şehrini ve insanlarını korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide birçok özel mesaj da verildi. '1 dolar' göndermesi dizinin ilk bölümüne damga vuran sahnelerden biri oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Akıncı dizisinin sahnelerini kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:20
Atv'nin fantastik dizisi Akıncı'nın nasıl özel mesajlar içerdiğini pazar günü bu köşede yazmıştım. Köşeye sığmayanlar ise bugüne kaldı. Özellikle '1 Dolar' mesajı, akıllara hemen FETÖ'yü getirdi. Örgütün İstanbul temsilcisi Cevdet, sokaktaki boyacı çocuğa bir dolar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ardından müzayede salonunda tarihi kolye için çekiştiği adamın son olarak sürdüğü "2 milyon dolar" teklifine karşılık "2 milyon 1 dolar" dedi. Adam mesajı aldı ve artırmadan hemen çekildi.
Diğer mesaj 'kask kafalıları' hedef alıyordu. Akıncı takım elbisesini giyip, her sabah kaskını takarak motosikletle okula gidiyor. İlk sahnede evden çıkarken, kız kardeşi yetişip, kaskını uzatıyor, "Aman sakın unutma" diyerek. Bir başka sahnede Fatih Öğretmen, mesai arkadaşı Yeliz Öğretmen'e "Sizi gideceğiniz yere götürmek isterdim ama ikinci kaskım yok" diyor. Ardından kahramanımızın, yanında Yeliz Öğretmen olduğu halde, motosikletini iterek restoranın yolunu tuttuğunu görüyoruz. Akıncı'nın motosiklet kullanırken kask takmayıp, hayatlarını riske eden 'kask kafalılara' mesajı açık: "Aptallığın adı kahramanlık değildir!.."
Superman'in, Spiderman'in işi kolay. Birkaç kötüyü alt ettiler mi, mesaileri bitiyor. Ya Akıncı ne yapsın? Trafikten çeteye, derin devletten uluslararası silah baronlarına kadar türlü melanetle uğraşmak zorunda... Az daha unutuyordum, bir de annesinin "Yeliz ile evlen, ben torun sevmek istiyorum" baskısı var!
Yüksel Aytuğ'un pazar günü kaleme aldığı yazı ise şöyleydi;
Atv'nin yeni dizisi Akıncı'yı heyecanla bekliyordum. Çünkü dizi deyince önce aşk üçgenlerinin aklımıza gelmesinden artık fena halde sıkılmıştım. Sonunda fantastik bir süper kahraman dizisi geliyordu işte. Hem de tamamen yerli ve milli...