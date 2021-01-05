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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil isyan etti!
Geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Seren Serengil, dumping sendromu yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tekrar mide ameliyatı olan Serengil'in annesi Nevin Serengil isyan etti. Kızının ameliyat olduğundan haberi olmadığını söyleyen Nevin Serengil, "Hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:52
Mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen, bu yüzden şimdilerde dumping sendromu yaşayan Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil isyan etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren'i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum" yazdı.
HİÇ LAF DİNLEMİYOR
Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.
Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi
2 AY ÖNCE ENGELLEDİM
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı neden Instagram'da engellediğini açıkladı: "Annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor."