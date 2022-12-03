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Haberler Galeri Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Bir dönem reyting rekorları kıran izdivaç yarışması Kısmetse Olur, yeni formatıyla ekranlara dönüyor. En son Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın yeni sunucusu da merak konusu oldu. Peki,"Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün sunucusu kim? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 17:13
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Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

İlk olarak 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur, 29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının yasaklanmasının ardından kaldırılmıştı. Kaos ve entrikanın yer aldığı yarışma, yeni formatı ve yeni sunucusuyla geri dönüyor. İşte, Kısmet Olur Aşkın Gücü hakkında merak edilenler...

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Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmetse Olur'un sunucusu o dönemler Seda Akgül'dü. Yarışmanın yeni sunucusu ise bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasını sunan Öykü Serter oldu.

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Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ HANGİ KANALDA?

Yüzde yüz yerli bir format olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, dünyanın 14 ülkesinde yayınlandıktan sonra yoğun istek üzerine yeniden Türkiye'de...Sunuculuğunu televizyoncu Öykü Serter'in üstleneceği 'Kısmetse Olur Aşkım Gücü' haftanın 6 günü saat 18.30'da YouTube'da yayınlanacak.

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Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

YENİ FORMAT!

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak.

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Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kısmetse Olur yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi.