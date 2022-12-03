Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Bir dönem reyting rekorları kıran izdivaç yarışması Kısmetse Olur, yeni formatıyla ekranlara dönüyor. En son Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın yeni sunucusu da merak konusu oldu. Peki,"Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün sunucusu kim? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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