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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış

Kardeşlerim ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin genç oyuncuları kendisine hayran bıraktı. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Partneri Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin kardeşi de hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:41
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış

Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aybike rolündeki başarısıyıla kariyerinde hızla yükselen Minkari, seyirciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış

Dizideki partneri Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri...

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış