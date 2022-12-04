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Haberler Galeri 'Gelinim Olur Musun?' yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan'a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

'Gelinim Olur Musun?' yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan'a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

Gelinim olur musun yarışmasıyla şöhrete kavuşan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla zihinlere kazınan gelin Sinem Umaş değişimiyle tanınmaz hale geldi. Adeta bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Sinem gelini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Umaş'ın büyük aşkı Ata ve Semra kaynana ile ilgili itirafları da oldukça dikkat çekti. İşte başta Sinem Umaş'ın gözlerinize inanamayacağınız değişimi…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:42
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’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim programlarıyla tanınan Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Gelin Sinem Umaş'ı görenler 'bu kim?' demeden edemedi. Yarışmacı olarak şöhrete kavuşan Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile ilgili yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

BAKIN NASIL GEÇİNİYOR?

Sinem Umaş'ın değişimi sosyal medyada gündeme gelirken açıklamaları da dikkat çekti. Binlerce köpek sahiplendirdiğini söyleyen Umaş, köpekler için kendini paraladığını ifade etti. Zayıflama çayı satarak da iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

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’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

Sinem Umaş Beykoz'da 2 dönüm arazide ev tuttuğunu ve köpekleri evine alıp onlara baktığını da söyledi. Umaş 24 tane köpeğinin olduğunu söyledi.

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’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

SEMRA KAYNANA İTİRAFI

Sinem Umaş yarışmaya dair de yıllar sonra açıklamalar yaptı.

Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi ve "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç. Semra Hanım o dönem şey demiş, annem söyledi: Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor... Bunu sordum 'Yok ben öyle bir şey söylemedim' diyor. Ata'ya çok üzülüyordum" dedi.

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’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

Öte yandan yarışmanın üstünden geçen senelerden sonra Sinem adeta bambaşka biri oldu.