’Gelinim Olur Musun?’ yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan’a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı

SEMRA KAYNANA İTİRAFI

Sinem Umaş yarışmaya dair de yıllar sonra açıklamalar yaptı.

Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi ve "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç. Semra Hanım o dönem şey demiş, annem söyledi: Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor... Bunu sordum 'Yok ben öyle bir şey söylemedim' diyor. Ata'ya çok üzülüyordum" dedi.