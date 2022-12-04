04 Aralık 2022, Pazar
'Gelinim Olur Musun?' yarışmacısı Sinem Umaş’tan yıllar sonra Semra kaynana itirafı! Armağan Çağlayan'a katılan Sinem’i görenler tanıyamadı
Gelinim olur musun yarışmasıyla şöhrete kavuşan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla zihinlere kazınan gelin Sinem Umaş değişimiyle tanınmaz hale geldi. Adeta bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Sinem gelini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Umaş'ın büyük aşkı Ata ve Semra kaynana ile ilgili itirafları da oldukça dikkat çekti. İşte başta Sinem Umaş'ın gözlerinize inanamayacağınız değişimi…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:42
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