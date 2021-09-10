10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de ekranlara gelecek. İlk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 14:26
  • 1
  • 6
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

"Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?"

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır.

  • 3
  • 6
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

  • 4
  • 6
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

  • 5
  • 6
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?