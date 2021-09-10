10 Eylül 2021, Cuma
Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de ekranlara gelecek. İlk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 14:26
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