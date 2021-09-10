Yeni sezonda fırtına gibi esecek! Kardeşlerim yeniden bir araya gelebilecek mi?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de ekranlara gelecek. İlk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.