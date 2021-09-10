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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
Uç bölgesinin kaderini belirleyecen savaşın başladığı Kuruluş Osman'da üçüncü sezon heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosu göz kamaştıracak. Yeni oyuncuların katıldığı dizide yeni sezonuyla birlikte reyting rekorları kırmaya devam edecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni sezondan ipuçları...