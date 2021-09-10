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Haberler Galeri Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?

Uç bölgesinin kaderini belirleyecen savaşın başladığı Kuruluş Osman'da üçüncü sezon heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosu göz kamaştıracak. Yeni oyuncuların katıldığı dizide yeni sezonuyla birlikte reyting rekorları kırmaya devam edecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni sezondan ipuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 15:24
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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş OSman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Çarşamba akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi heyecanla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Kuruluş Osman, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

İşte yeni sezonunda kadroda yer alacak isimler:

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YILDIRAY ŞAHİNLER

SERHAT KILIÇ

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞEYDA KORKMAZ

RÜZGAR AKSOY

  • 5
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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

OĞUZHAN KARBİ

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