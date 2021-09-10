Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş OSman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Çarşamba akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi heyecanla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...