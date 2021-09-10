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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, aynı yıl içinde oğulları Kuzey'i kucağına almıştı. 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan ikili, velayet davasında karşı karşıya geldi. Özcan Deniz, eski eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürerken Aktan, evliliği süresince şiddet gördüğünü ileri sürdü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 13:48
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Aktan şiddetin hamilelik döneminde başladığını anlatıp, kendisini aldattığı dönemde evi terk ettiği için ünlü şarkıcı tarafından tehditle eve geri getirilip, hapsedildiğini ağır şekilde darba maruz kaldığını ve 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' sözleriyle tehdide maruz kaldığını ifade etmişti.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN'

Deniz, yaptığı açıklamada "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.'' demişti.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın üçüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı. Taraflar durulmayı beklerken birbirinden uzak olmaları gözden kaçmadı.