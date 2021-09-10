10 Eylül 2021, Cuma
Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında yeni perde! Yüz yüze geldiler
2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, aynı yıl içinde oğulları Kuzey'i kucağına almıştı. 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan ikili, velayet davasında karşı karşıya geldi. Özcan Deniz, eski eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürerken Aktan, evliliği süresince şiddet gördüğünü ileri sürdü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 13:48
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