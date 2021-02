Yeni sezona damga vuracak! Hayranlarına müjde: The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı İngiliz yapımı The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecanla takip edilen 4 sezonun ardından hayran kitlesini artıran dizinin hayranları tarih açıklamasını bekliyor. Başrol oyuncuları çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?