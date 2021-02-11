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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni sezona damga vuracak! Hayranlarına müjde: The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezona damga vuracak! Hayranlarına müjde: The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı İngiliz yapımı The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecanla takip edilen 4 sezonun ardından hayran kitlesini artıran dizinin hayranları tarih açıklamasını bekliyor. Başrol oyuncuları çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2021 23:16
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İngiliz yapımı dizinin ilk 4 sezonu büyük beğeni toplamıştı. Dizinin hayranları yeni bölüm için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN?
The Last Kingdom'ın Netflix'te beşinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Yayın şirketi daha fazla bölüm oluşturmadan önce dizinin popülerliğini değerlendirmek isteyecektir. Bu sayfayı beşinci sezon hakkında yeni bilgilerle birlikte güncelleyeceğiz.
THE LAST KİNGDOM KONUSU
Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür.
O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.
Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.